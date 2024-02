Il terremoto di Parma e la correlazione tra faglie | l’energia solare potrebbe giocare un ruolo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) A partire dal 7 febbraio di quest’anno, 2024, sono avvenuti centinaia di piccoli terremoti in provincia di, e lo sciame sismico sembra continuare. Ilpiù forte della sequenza è avvenuto il 9/2/2024 alle ore 13:06, con magnitudo 4.2 ed epicentro nei pressi di Calestano. Le profondità ipocentrali sono abbastanze alte per i terremoti appenninici: in media tra 10 e 20 km, con alcuni eventi anche più profondi. La zona die Piacenza, nell’Appennino settentrionale, è particolare perché qui è localizzato il polo di rotazione della placca adriatica, che ruota in senso antiorario. Per tale motivo, i terremoti appenninici a Sud di questa zona sono cosiddetti ‘di faglia normale’, corrispondente ad un regime di sforzi tensionale perché qui la sutura appenninica tende ad aprirsi; a Nord invece i terremoti avvengono in regime di ...