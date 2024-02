Emanuele Giovannini muore a 38 anni dopo operazione per perdere peso | disposta l’autopsia | tre medici indagati

Ragazzo tortoretano muore in seguito a un'operazione per perdere peso

Intervento allo stomaco per perdere peso, muore 38enne. Procura apre fascicolo, si indaga per omicidio colposo: BENEVENTO – Si sottopone ad un intervento chirurgico di routine per perdere peso ma qualcosa va storto, i medici lo riportano in sala operatoria e muore dopo la seconda operazione, a soli 38 anni. Ris ... casertace

SI SOTTOPONE AD UN INTERVENTO PER PERDERE PESO, LO RIPORTANO IN SALA OPERATORIA MA MUORE DOPO LA SECONDA OPERAZIONE TERAMANO DI 38 ANNI: di Emanuele Giovannini, di Tortoreto, in provincia di Teramo. Il Pubblico Ministero titolare del fascicolo, la dott.ssa Chiara Maria Marcaccio, ha iscritto nel registro degli indagati tre medici del ... certastampa

La Procura indaga 3 medici e dispone l’autopsia per la morte di un 38enne teramano al Fatebenefratelli: di Emanuele Giovannini, di Tortoreto, in provincia di Teramo. Il Pubblico Ministero titolare del fascicolo, la dott.ssa Chiara Maria Marcaccio, ha iscritto nel registro degli indagati tre medici del ... abruzzolive