Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2024 ore 15 | 30

TRAFFICO ROMA DEL 21 FEBBRAIO 2024 ORE 15.20
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA LAURENTINA E CASILINA MENTRE IN INTERNA CODE DA PRENESTINA ALL'A24 SULL'A24 CODE TRA TOGLIATTI E RACCORDO VERSO QUEST'ULTIMO RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGEZIALE EST DIREZIONE CENTRO SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SULLA SALARIA CODE ALTEZZA SETTBAGNI IN DIREZIONE ROMA SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA PONTINA CODE ALTEZZA LAURENTINA VERSO ROMA