Venezia, tomba medievale affiora dal pavimento di Piazza San Marco. Trovati i resti di 7 persone, tra cui un bambino di 8 anni: "visto che non era una semplice fossa - aggiunge l'archeologa - ma una tomba in muratura con una certa monumentalità per l'epoca". L'attenzione degli esperti è ora puntata soprattutto sull'intervento ...

