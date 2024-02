Trovata morta Audrii | la bambina di 11 anni scomparsa mentre andava a scuola | arrestato l’amico del padre

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il corpo diCunningham, ladi undiciuna settimana fa durante il tragitto verso unain Texas, è stato ritrovato in un fiume. La notizia è finita su tutti i media americani. “Il corpo – ha dichiarato lo sceriffo della contea di Polk, Byron Lyons – era sotto il ponte della Highway 59”. Ci sarebbe già un arresto: Don Steven McDougal, 42, è sospettato di essere l’omicida. Alla domanda dei giornalisti su come sia stata uccisa la, lo sceriffo ha risposto: “Non posso dire niente su questo”. McDougal è un amico deldella vittima, viveva in una roulotte e ogni tanto si era offerto di dare un passaggio alla fermata del bus dellaalla, che abitava con la ...

America sotto shock, trovata morta Audrii: bimba 11enne scomparsa una settimana fa: America sotto shock, trovata morta Audrii: bimba 11enne scomparsa una settimana ...

America sotto chock, trovata morta in un fiume la bambina di 11 anni scomparsa da casa. Fermato un amico del padre: NEW YORK. Il corpo di Audrii Cunningham, la bambina di 11 anni scomparsa una settimana fa durante il tragitto verso una scuola in Texas, è stato ritrovato in un fiume. La notizia è finita su tutti i ...

Trovata morta la bambina di 11 anni scomparsa mentre andava a scuola: arrestato l'amico del padre: L'epilogo è drammatico. Ritrovato dopo cinque giorni nel fiume Trinity il corpo di Audrii Cunningham, svanita nel nulla mentre andava a scuola in Texas. Il fermato è Don Steven McDougal, 42 ...