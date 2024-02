Milan | Simic giocherà nella Serbia dei grandi | ma c’è una curiosità …

Tornano i titolari. Dubbio Jovic-Giroud, ballottaggio a destra: Siamo nella vigilia di Rennes-Milan, gara che deciderà chi tra i rossoneri di Francia e quelli italiani si guadagnerà l'accesso agli ottavi di finale di Europa League.

Il 18enne, nato e cresciuto in Germania, convocato per le due amichevoli di marzo contro Russia e Cipro: Jan-Carlo Simic sarà convocato dalla nazionale serba. Il c.t. Dragan Stojkovic è rimasto impressionato dalla sua crescita negli ultimi mesi, dal primo gol tra i professionisti contro il Monza e dal su ...

Simic Milan, il difensore viaggia verso la convocazione in nazionale maggiore! ULTIME: Dopo l’ascesa in prima squadra, per il difensore del Milan Jan-Carlo Simic è in arrivo un grande premio per il lavoro svolto in questi mesi. Come riportato da Matteo Moretto, infatti, il centrale ...