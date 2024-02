La gatta sul tetto che scotta | un film recitato da Dio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) LASULCHERete 4 ore 16.25. Con Elizabeth Taylor, Paul Newman, Burl Ives. Regia di Richard Brooks. Produzione Usa 1958. Durata: 1 ora e 48 minuti LA TRAMA Una famiglia del profondo Sud si riunisce per festeggiare il compleanno del patriarca (moglie, figli, nuore e nipoti). Il vecchio sospetta di essere malato di cancro e vorrebbe sistemare le cose. Il figlio maggiore è padre di numerosa prole. Il minore, quello prediletto dal patriarca, invece lo preoccupa. Beve troppo, ha perso il lavoro (ex campione sportivo, faceva ora il cronista). E ha un rapporto burrascoso colla bella moglie. Da tempo non vanno a letto insieme. E il vecchio chiede perchè (è una così bella donna, da lei si aspetta molti nipoti). Salta fuori che lui da tempo sospetta che lei se la intenda con un suo amico e collega. Il sospetto si rivela ...