Crollo Esselunga | un “dente” difettoso la possibile causa della strage

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Iniziano ad emergere novità nell’ambito dell’inchiesta suldel cantiere di un supermercatoa Firenze. Nel tragico incihanno perso la vita cinque operai: il quinto corpo è stato recuperato ieri dopo cento ore di ricerche. Si tratterebbe di Bouzekri Rahimi, marocchino di 56 anni.Leggi anche:, la terribile testimonianza: “Mi sono salvato per puro caso”Leggi anche:Firenze, trovato il corpo dell’ultimo disperso: le vittime ora sono 5 La scoperta: un “dietro ilStando a quanto trapelato finora dalle indagini in corso, come riporta Repubblica, il sospetto principale al momento ricadrebbe sul cordolo, il “” di supporto ...