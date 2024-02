Piazza San Marco | tomba medievale emerge dalla pietra | trovati sette scheletri | tra cui un bambino

Pace: San Miniato, una fiaccolata contro la guerra a due anni dall'inizio del conflitto in Ucraina: ... il Movimento Shalom con la diocesi di San Miniato e il Comune. Vi hanno aderito diverse associazioni. Alle 20, una cena a pane e acqua di condivisione per i bambini di Gaza; alle 21 in piazza ...

Follia di prima mattina. Spacca sedie sul rinoceronte felliniano di piazza San Martino: Si è accanito sul rinoceronte (o meglio rinocerontessa ) felliniana di piazzetta San Martino e poi, non pago, anche contro i muri del consiglio comunale. E' accaduto in mattinata, intorno alle 8.20, in pieno centro storico a Rimini. L'uomo ha usato come 'arma' le sedie dei locali ...

La volpe del deserto: Sedici anni fa, San Giovanni Rotondo. Un servizio su Padre Pio. Un aprile molto freddo, la piazza all'alba spazzata da un vento gelido. Da pochi giorni avevo perso mia madre, camminavo a capo chino. ...