Calcio femminile | Sara Gama annuncia il ritiro dalla Nazionale

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 febbraio 2024) Se servivano delle ragioni ulteriori per guardare il match tra Italia e Irlanda del prossimo 23 febbraio, una ve la diamo adesso. Sarà l’ultima partita in maglia azzurra di, che quest’oggi attraverso i suoi canali social ha ufficialmenteto il. La giocatrice, difensore della Juventus, ne ha parlato con il CT che ha compreso la sua decisione, forse necessaria anche per voltare pagina e dare inizio ad un nuovo ciclo, già cominciatofine dell’era Bertolini e ora con Soncin in panchina.ilCrediti foto: pagina facebook ufficiale della giocatriceCome detto dunque, attraverso un ...