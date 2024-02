Borsa | Milano piatta con l' Europa | attesa per banche centrali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Pochi spunti sui mercati con gli operatori che sembrano aspettare soprattutto segnali sulla politica monetaria dai prossimi verbali della Fed e della Bce, oltre che dal dato finale sull'inflazione di gennaio dell'Eurozona, atteso giovedì. L'indice Ftse Mib ha infatti concluso in aumento dello 0,08% a 31.701 punti, l'Ftse All share in crescita dello 0,04% a quota 33.823. Sulla stessa linea gli altri mercati azionari del Vecchio continente: lamigliore della giornata è stata quella di Madrid, salita dello 0,8%, seguita da Parigi in crescita finale dello 0,3%. In calo dello 0,1% Londra e Francoforte, mentre Amsterdam ha ceduto lo 0,8%. Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in lievissimo aumento: il differenziale ha concluso a 148 punti base contro i 147 dell'avvio di seduta, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,85%. Euro solido contro il dollaro a quota ...