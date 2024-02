(Di lunedì 19 febbraio 2024) Un campionatodi unadi. Nel fine settimana, inA, sono state tante le situazioni che hanno palesato – o rivelato in latenza – rapporti tesi tra proprietà e guida tecnica, tra allenatore e giocatori, tra società e tifo: dall’ammutinamento di Lassana Coulibaly e Boulaye Dia nei confronti del nuovo mister della Salernitana, Fabio Liverani, alla presa d’atto che Walter Mazzarri non può riportare il Napoli ai suoi livelli (di qui l’imminente esonero, forse consensuale, con l’avventura di Francesco Calzona). Ma anche il crollo del Milan a Monza e Stefano Pioli sotto accusa per la formazione schierata nel primo tempo, prontamente rivoltata all’inizio della ripresa; oppure i passi da formica della Fiorentina, dotata di un potenziale non certo inferiore – per esempio – a ...

Atra settimana ricca di novità, ma anche purtroppo di titoli in scadenza, per il catalogo streaming di Prime Video . Tra le nuove uscite segnaliamo ... (today)

Diamo insieme uno sguardo ad alcune informazioni ufficiali sui prossimi dispositivi Xiaomi in arrivo a fine febbraio, smartphone e ... (tuttoandroid)

Basket LBA, top e flop della Frecciarossa Coppa Italia: capolavoro Milicic, Napul'è mille soluzioni: Basket Serie A: i top della Frecciarossa Coppa Italia. IGOR MILICIC 10. L'artefice del miracolo GeVi, per giunta arrivato nel bel mezzo di una sorta di tempesta, perché Napoli in LBA non è che stia ...

Una Serie A sull'orlo di una crisi di nervi: A partire da Napoli, Milan e Sassuolo, ancora alla ricerca di loro stessi Un campionato sull'orlo di una crisi di nervi. Nel fine settimana, in Serie A, sono state tante le situazioni che hanno ...

Milan, turnover flop e difesa horror: i motivi del ko a Monza: I sei cambi rispetto al Rennes hanno deluso (compreso quello di un titolarissimo come Bennacer). Quattro gol in una partita di A il Monza non li aveva mai segnati e ora i rossoneri sono l'undicesima difesa del campionato, con quasi il triplo dei gol subiti rispetto all'Inter. Legge di Murphy e record di ...