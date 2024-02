Nba | i Brooklyn Nets cambiano ancora | esonerato coach Vaughn

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nelle ultime ore è arrivata la notizia che ihanno licenziato ilJacque. Dopo due anni da capo allenatore, cruciale in questa scelta è stato il fatto che, secondo le fonti, alcuni componenti della squadra hanno perso fiducia nella guida tecnica. La stagione in corso vede ifuori dalla corsa playoff, all’11esimo posto della Eastern Conference, con il record di 21 vittorie e 33 sconfitte. Il General Manager della franchigia Sean Marks è intervenuto così sull’accaduto: “È stata una decisione incredibilmente difficile, ma riteniamo che sia la cosa migliore per il futuro della squadra. Per 8 anni Jacque ha rappresentato questa squadra con un comportamento e classe esemplari. Auguro il meglio a lui e alla sua famiglia“. Inon hanno...