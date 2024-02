Bari | incidente | raccordo tangenziale temporaneamente chiuso al traffico tra bivio e svincolo zona industriale Autostrade | coinvolto un mezzo pesante

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Di seguito un comunicato diffuso da: Poco prima delle ore 9:15, sulla D94di, è statoil tratto compreso traed ildiin direzionea causa di unche ha vistoun. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi Sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco didiper l’Italia. Agli utenti in viaggio in A14 e diretti verso ladi ...

Incidenti ferroviari in Italia accaduti nella storia delle ferrovie italiane. L'elenco ivi riportato non è completo.

Bari, incidente: raccordo tangenziale temporaneamente chiuso al traffico tra bivio e svincolo zona industriale Noi Notizie

Incidente sul raccordo autostradale di Bari, tir ribaltato BariViva

Bari, il suv "parcheggia" sulle auto in sosta: Logo ilGiornale.it · Avatar utente · Hot · Avatar di Francesca Galici · Bari, il suv "parcheggia" sulle auto in sosta · Avatar di Francesca Galici · Mercedes GLC Plug-in diesel: guarda il video in ...

Suv impazzito si schianta, sale con due ruote sulle auto in sosta e ne distrugge altre 13: Manovra decisamente azzardata per un Suv che è riuscito a salire con le due ruote del lato destro sulle automobili parcheggiate in strada tra Carrassi e San Pasquale, a Bari. Una scena, ...

Richiesta di mediazione per le Comunali di Bari: I coordinatori regionali di diversi movimenti civici invitano leader politici di spicco a facilitare un accordo tra i due candidati sindaco per le Comunali di Bari, proponendo primarie in caso di ...