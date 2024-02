La morte di Enore Saccò è un giallo | si indaga sulle sue conoscenze Tutti i nodi da sciogliere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) Bressana Bottarone, 18 febbraio 2024 – Si attendono risposte dagli accertamenti scientifici, ma le indagini proseguono anche in cerca di piste sul movente, scavando nella vita della presunta vittima. Non è ancora formalmente certo che il corpo trovato sotto le macerie della casa incendiata, in via Gramsci a Bressana Bottarone, sia quello del 75enne, che però risulta comunque disperso dopo la denuncia di scomparsa di una delle figlie. E non si sa ancora di chi sia il sangue, trovato in abbondanza sul furgone dell'uomo, abbandonato a poco meno di un chilometro di distanza dall'abitazione, in località Argine, in riva al torrente Coppa. Il sostituto procuratore Giuliana Rizza ha aperto il fascicolo, contro ignoti, per l'ipotesi di omicidio. E i carabinieri stanno procedendo con le indagini a 360 gradi, per risolvere un ...