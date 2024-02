Clamoroso Giampaolo | il ritorno è sulla panchina di una Big

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 18 febbraio 2024) Marcoè pronto a rimettersi in gioco per una nuova ambiziosa avventura: ecco gli ultimi aggiornamenti Chi ben ricorda l’Empoli dell’annata 2015-2016 non può che avere una grande ammirazione per Marco. Con un modesto capitale tecnico, il nativo di Bellinzona riuscì a terminare il campionato nella parte sinistra della classifica, e lo fece sciorinando un calcio moderno e piacevole che gli valse il titolo di «Maestro». Il tecnico italo-svizzero è pronto a rimettersi in gioco (AnsaFoto) – RompipalloneAnche i tifosi della Sampdoria che ben ricordano l’annata 2016-2017 non possono che avere una grande ammirazione per il mister italo-svizzero. Non accadeva dalla stagione 1959-60 che entrambi i derby col Genoa si risolvessero a favore dei blucerchiati: successe quell’anno, in cui i doriani riuscirono inoltre a battere sia Inter che Milan, ...