Lazio | slitta il rientro di Zaccagni | ecco quando spera di riaverlo Sarri

Taty Castellanos è pronto a riprendersi nuovamente una maglia nel tridente della Lazio: l'attaccante argentino ha recuperato dall'infortunio muscolare patito prima della Supercoppa Italiana, oggi si è allenato a Formello e scalpita in vista del big match di domenica contro il

Calciomercato Lazio, folle richiesta del Genoa per Gudmundsson! Il Grifone spara altissimo: Calciomercato Lazio, folle richiesta del Genoa per Gudmundsson! Il Grifone spara altissimo per il giocatore Seguito e accostato alla Lazio per il calciomercato, Albert Gumundsson rimane un prezzo preg ...

Lazio, Zaccagni ancora ai box: salta il Bologna. L’obiettivo…: Tra gli infortunati in casa Lazio c'è Mattia Zaccagni, alle prese con un problema al piede, che lo costringerà a saltare anche il Bologna ...

Mancava qualche documento. Posticipate anche le visite mediche all’Isokinetic. Problemi burocratici, slitta l’arrivo di Castro: L'arrivo dell'attaccante argentino Santiago Castro a Bologna slitta a causa di problemi burocratici. Il giocatore è ancora in attesa del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e potrebbe arrivare ...