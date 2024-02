Atletica | Mattia Furlani vola nello spazio | record italiano | primo al mondo! Misura spaziale | battuto Howe

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024)ha firmato il nuovoindoor di salto in lungo. Un’impresa mirabolante che si è materializzata al PalaCasali di Ancona per mano del fuoriclasse laziale, capace di un magico balzo da 8.34 metri. Il fresco 19enne (ha spento le candeline dieci giorni fa) ha tuonato al quarto balzo in occasione dei Campionati Italiani Indoor dileggera, superando di quattro centimetri il mitico primato al coperto che Andrewdeteneva dal 4 marzo 2007 (8.30 a Birmingham, in occasione del suo sigillo agli Europei in sala). Il primato era già stato superando alassalto con un superbo 8.31. Si tratta di unada brividi e che porta con sè un’infinità di dati:mondiale juniores al coperto, secondo ...