approfondimento "Under the Rubble", la straziante canzone di Roger Waters per Gaza Le opposizioni al concerto di Waters a Francoforte nel maggio 2023 La scorsa primavera, Waters ha ottenuto il

Gaza, Roger Waters: Israele compie un genocidio inconcepibile (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il musicista britannico Roger Waters ha definito "inconcepibili" le azioni di Israele nella Striscia di Gaza. "Quello a cui stiamo assistendo è incredibile: ogni mattina ci svegliamo sbalorditi e disgustati da quello che l'entità sionista sta commettendo, un genocidio", ha detto l'80enne cofondatore dei Pink Floyd in un'intervista all'emittente araba Al Jazeera. "Nessuno di noi sa cosa fare: la portata, l'enormità del crimine che Israele sta commettendo è così grande che è difficile capacitarsene e immaginare come rispondere" a tutto questo, ha aggiunto il cantautore inglese. Waters è stato recentemente scaricato dall'etichetta musicale Bmg per le sue posizioni anti-Israele. Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il musicista britannicoha definito "inconcepibili" le azioni dinella Striscia di. "Quello a cui stiamo assistendo è incredibile: ogni mattina ci svegliamo sbalorditi e disgustati da quello che l'entità sionista sta commettendo, un", ha detto l'80enne cofondatore dei Pink Floyd in un'intervista all'emittente araba Al Jazeera. "Nessuno di noi sa cosa fare: la portata, l'enormità del crimine chesta commettendo è così grande che è difficile capacitarsene e immaginare come rispondere" a tutto questo, ha aggiunto il cantautore inglese.è stato recentemente scaricato dall'etichetta musicale Bmg per le sue posizioni anti-

Advertising

Altre Notizie

Video di Tendenza