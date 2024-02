Grande Fratello | famoso ex Vippone dalla parte di Massimiliano Varrese | “Più sei luce più il buio ti attaccherà | tu non abbassarti a…”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Un ex concorrente delVip ha manifestato il sostegno a, attuale protagonista del reality di Canale 5. Com’è noto,è al centro di numerose polemiche che lo vedono coinvolto in atteggiamenti discutibili nei confronti delle donne, in particolare di Beatrice Luzzi. I due attori infiammano sempre più le dirette del, tant’è che sui social il pubblico si è spaccato in due, aggredendo verbalmente e insultando l’avversario del proprio beniamino. Per questo, pochi giorni fa la sorella die lo staff di Beatrice si sono trovati costretti ad annunciare provvedimenti contro gli “odiatori” del web. In particolare, Monicaha pubblicato un post su Instagram in cui ha ...

C’è chi il Grande Fratello 2023 lo fa dall’interno dello spiato appartamento di Cinecittà e chi lo fa da fuori e non si sta certo parlando di ex ... (tuttivip)

GF, branco-Luzzi: Maddaloni smascherato, spuntano clip dell’Isola In attesa del confronto che avverrà nella puntata di stasera, la maggior parte dei telespettatori si schiera contro Marco ...

Grande Fratello, le anticipazioni di stasera: come sta Garibaldi Mirko rientra in casa per stare qualche giorno con Perla, nominati e sondaggi Grande Fratello atto 36. Stasera nel giorno di San Valentino torna il reality condotto da Alfonso Signorini con la "complicità" di Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli per regalare grandi emozioni ai ...

Makari 3, al via la terza stagione con Claudio Gioè: quando in tv e anticipazioni Torna il doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello 2024, il reality show presentato da Alfonso Signorini e trasmesso in diretta in prima serata... Il sito di SuperGuidaTV è un punto ...