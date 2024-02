A Sinalunga è il momento di ridere Stand-up comedy in scena al Pinsuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) Per la stagione teatrale del Cirodiè ildi: domani alle 21.30 nella Sala Agnolucci debutta la nuova rassegna di-upcon Chiara Becchimanzi. "Appuntamenti con l’umorismo e la satira – anticipano i curatori del cartellone – in una rassegna in cui gli artisti si esibiranno trattando i temi politici, sociali, economici attraverso il proprio sguardo critico ed esilarante". Ad aprire le danze sarà Chiara Becchimanzi, autrice e regista, ma anche romanziera e progettista culturale, con ‘Terapia d’Urto’, un flusso di coscienza inarrestabile ed esilarante che esplora il quotidiano tra idiosincrasie e stereotipi. Gli spettacoli si svolgeranno in Sala Agnolucci dove sarà ricreato una sorta di club con divanetti, tavolini e luci soffuse, come vuole ...