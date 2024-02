Tassa soggiorno a Napoli | nel 2024 al verde spetterebbero 4 milioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 11 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutidi, un rompicapo. Non è facile orientarsi, nei meandri dei bilanci del Comune di. Ad esempio, non siamo riusciti a trovare i rendiconti 2021 e 2022. Si parla cioè dei flussi di cassa già avvenuti. A confermarlo è l’ex consigliere pentastellato Matteo Brambilla, alle ultime elezioni candidato sindaco della lista “in movimento. No alleanze”. Al tempo del consiglio, Brambilla era molto meticoloso, e spulciava i bilanci. E nulla, o quasi, gli sfuggiva. Ma oggi neppure lui, dopo un monitoraggio, trova la rendicontazione. Non temete: da qualche parte sarà. Conosciamo però l’incasso delle annate 2021 e 2022: rispettivamente 9.5 e 16.1di euro. Dallo studio delle carte, emerge che il totale delle entrate è stato totalmente impegnato. Non sappiamo ...