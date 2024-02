Lorella Cuccarini entra all’Ariston con un medley dei suoi successi

Al via la quarta serata del Festival di Sanremo , con le cover dei big in gara. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta da Sanremo (vanityfair)

La quarta serata del festival di Sanremo 2024 è la più attesa. Questa sera, durante la diretta che seguiremo come sempre minuto per minuto su ... (leggo)

Lorella Cuccarini a Sanremo 2024 come conduttrice della serata dei duetti venerdì 9 febbraio. Un'esperienza certo non nuova per lei, già su quel palco nel 1993, quando al… Leggi ...Lorella Cuccarini, la lite con il pezzo grosso della Rai è finita malissimo: neanche si sono salutati | Cos’è successo dietro le quinte ...Pubblico in piedi per i due e prima vera standing ovation della serata. Alfa si congeda commosso. Lorella Cuccarini fa ballare Amadeus e Fiorello 21.41: Amadeus chiama Lorella Cuccarini, che arriva ...