Islanda | nuova eruzione vulcanica nel sud-ovest

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Unaè iniziata questa mattina sulla penisola di Reykjanes in(sud-), la terza nella regione dal 18 dicembre: lo riporta l'emittente pubblica Ruv. Le immagini riprese da un elicottero e trasmesse dalla tv mostrano fiamme accompagnate da una nuvola di fumo che si alza da una fessura. Secondo l'emittente, l'attività sismica vicino a Fagradalsfjall - a circa 33km a sud-di Reykjavik - e si è intensificata alle 6:20 (ora italiana) e il magma è salito in superficie intorno alle 7:00.

Una nuova eruzione vulcanica si è verificata domenica mattina dopo le 7 (le 8 in Italia) a sud - ovest della capitale islandese Rejkyavik. Al momento ... (247.libero)

Stato di emergenza in Islanda , “ situazione terrificante ” per una nuova eruzione vulcanica nella notte, che minaccia l’esistenza di una intera ... (secoloditalia)

L’ Energia geotermica potrebbe rappresentare una nuova frontiera in Islanda e avere un futuro grazie allo sfruttamento del magma sotterraneo Gli ... ()

Una nuova eruzione vulcanica è iniziata questa mattina sulla penisola di Reykjanes in Islanda, nel sud-ovest del Paese, la terza nella regione dal 18 dicembre: lo riporta l'emittente pubblica Ruv. Le ...Il mercato italiano per Barbados sta vivendo una crescita significativa, con segnali positivi che indicano un aumento delle prenotazioni rispetto all'anno precedente. Lo ha confermata soddisfatta L [.Una nuova eruzione vulcanica è iniziata questa mattina sulla penisola di Reykjanes in Islanda (sud-ovest), la terza nella regione dal 18 dicembre: lo riporta l'emittente pubblica Ruv. (ANSA) ...