Con La rabbia non ti basta BigMama parla a Sanremo 2024 di violenza | bullismo e sogni che non si spengono mai

(Di giovedì 8 febbraio 2024) È stata Elodie a portarla sul palco dell’Ariston per la prima volta, nella serata dei duetti del 2023, per una versione indimenticabile di American Woman e quest’annofa il suo esordio in gara a. Ventitré anni, nata in un paesino della provincia di Avellino, Marianna Mammone (questo il suo nome di battesimo) porta al Festival Lanon ti, un brano potente in cui il flow del rap si mescola all’energia della dance e dell’elettronica. I temi trattati nel testo sono di strettissima attualità e hanno interessato da vicino la cantante che ha raccontato di aver scritto questi versi in una sessione molto veloce, quando ha sentito forte il bisogno di sfogarsi. Nella quarta serata di, da vera ambasciatrice della parità e del femminismo, ha voluto accanto ...