Bus 657 | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Bus 657: trama, cast e streaming delsu Italia 1 Stasera, mercoledì 7 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Bus 657,del 2015 diretto da Scott Mann con protagonisti Jeffrey Dean Morgan, Robert De Niro, Kate Bosworth, Morris Chestnut, Dave Bautista e Gina Carano. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo Heist di Stephen C. Sepher. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Luke Vaughn lavora al casinò Swan, gestito dallo spietato Francis Silva detto Pope. La figlia di Luke, Riley, è ammalata di cancro e necessita di un intervento, ma Luke non possiede il denaro necessario per coprire le spese e se non lo trova entro pochi giorni la figlia verrà tolta dalla lista d’attesa. Cox, un altro dipendente dello Swan, gli propone di mettersi in società per organizzare un furto nello stesso casinò. ...