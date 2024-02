Metanodotto lungo l’autostrada Malumori per gli alberi abbattuti | Chiarite dove saranno ripiantumati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 febbraio 2024) Un tratto di705 metri per collegare la rete gasdotti Snam con l’area di servizio Secchia est in autostrada (in direzione Milano). Il Consiglio comunale ha dato il via libera all’installazione della condotta in area rurale al servizio della stazione di rifornimento. La delibera – illustrata dall’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli – è stata approvata con il voto a favore di Pd (eccetto il consigliere Stefano Manicardi che si è avvalso del non voto), Modena Civica, Sinistra per Modena, Gruppo indipendente per Modena, Lega Modena, Alternativa Popolare, Modena Sociale – Indipendenza!, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Mentre si è astenuto il Movimento 5 stelle. Se Antonio Carpentieri del Pd parla di "deliberea equilibrata", alcuni consiglieri hanno espresso timori per la tutela della vegetazione in zona. Enrico Manenti (M5s) ...