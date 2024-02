WWE | WrestleMania XL cambia orario ed inizierà prima del previsto

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Siamo finalmente del periodo più importante dell’anno in casa WWE e quello più atteso da tutti i fan, siamo ufficialmente nella Road To. Da qui fino ad aprile vedremo le storyline che culmineranno allo Showcase Of The Immortals con match che sono pronti a dare spettacolo soprattutto in un’edizione di Mania che forse non è partita benissimo dato notizie interne(infortuni vari) ed esterne(vedi scandalo Vince McMahon) ma che comunque non può fare altro che migliorare per regalarci uno show degno e spettacolare. Buona notizia per i fan europei E proprio perché è, in quanti stiamo già facendo i piani per farci la nottata, anzi le nottate, per vederlo. Ma arriva una buona notizia per i fan europei, infattiXL subirà un cambio di. Ovviamente il comunicato parla degli ...