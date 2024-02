Morto Carl Weathers | l’indimenticabile Apollo Creed di Rocky

(Di venerdì 2 febbraio 2024) È, all’età di 76 anni,, ex campione di football americano e stella di Hollywood, passato alla storia per aver dato il volto ad, arrogante e vincente pugile rivale e amico diBalboa nell’omonima saga cinematografica. A dare la notizia è la famiglia dell’attore: “Èpacificamente nel sonno giovedì 1° febbraio 2024. – hanno dichiarato i familiari –era un uomo eccezionale e ha vissuto una vita straordinaria. Attraverso il suo contributo ai film, alla televisione, all’arte e allo sport, ha lasciato un segno indelebile ed è riconosciuto in tutto il mondo e in varie generazioni. È stato un amato fratello, padre, nonno, partner e amico”. Notizia in aggiornamento

