Il regime di paura | stalking e sessismo del colonnello Cati all’Accademia militare di Modena

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Dovremmo sentirci protette, dovremmo affidare a loro la nostra sicurezza, in casi estremi, come quelli dei conflitti armati, delle guerre o degli attentati di portata nazionale, la nostra vita. Dovrebbero essere il nostro vessillo, un orgoglio. Poi però spunta quella notizia, come quella che in questi giorni arriva ddi. E il mondo delle forze armate, dei militari, degli agenti di sicurezza, diventa un mondo di cui aver, se non di cui ci si arriva anche a vergognare. Che le caserme o le accademie dove si formano i futuri soldati o agenti delle forze di sicurezza, non siano esattamente dei luoghi immacolati dal punto di vista del rispetto (delle donne e dei più giovani in particolare) è ormai una cosa risaputa. Dalalle molestie, dal nepotismo fino a veri e ...