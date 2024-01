Cina | operazioni di soccorso dopo terremoto nello Xinjiang 1

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Akqi, 24 gen – (Xinhua) – Membri dello staff trasferiscono materiale diin un sito di ricollocazione nella contea di Akqi, nella regione autonoma nord-occidentale cinese delloUygur, ieri 23 gennaio 2024. Laha stanziato fondi diper i disastri per un totale di 30 milioni di yuan (4,23 milioni di dollari)che ieri undi magnitudo 7,1 ha colpito la contea di Wushi, nella prefettura di Aksu,. I fondi, stanziati congiuntamente dal ministero delle Finanze e dal ministero per la Gestione delle Emergenze, saranno utilizzati per sostenere le attivita’ diin caso di disastri e di salvataggio per le emergenze, concentrandosi sulla ricerca e sul ...

Pechino, 24 gen – (Xinhua) – Ieri la Cina ha annunciato 30 nuove misure finalizzate a proteggere i diritti umani, tra cui iniziative per migliorare i mezzi di sussistenza della popolazione, rafforzare ...Via libera della Commissione europea all'alleanza tra le due rivali storiche dell'auto tedesche, Mercedes-Benz e Bmw, sulle colonnine di ricarica per le auto elettriche in Cina. L'antitrust Ue ha ...La Cina compirà maggiori sforzi per costruire un mercato dei capitali incentrato sugli investitori, ha dichiarato oggi in un'intervista un alto funzionario dell'organo di regolamentazione dei titoli ...