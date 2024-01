Willem Dafoe chi è la moglie e regista italiana Giada Colagrande

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 gennaio 2024)e lasono legati da una storia d’amore che sta per toccare i vent’anni: la coppia vive tra Roma, New York e Los Angeles. L’attore sarà ospite stasera a Che Tempo Che Fa, dove presenterà il suo ultimo film, Povere Creature (Poor Things) di Yorge Lanthimos che lo vede tra i protagonisti. Chiuso il matrimonio con laElizabeth LeCompte sposata nel 1977 la quale lo rendeva padre di Jack nel 1982, negli anni Duemila ha intrapreso una relazione con l’attrice. I due si sono incontrati a Roma quando l’attore era impegnato con le riprese de Le Avventure Acquatiche Di Steve Zissou di Wes Anderson. Un amico in comune è il cupido della coppia che aveva consigliato all’artista la visione del film della ...