La Roma e De Rossi | storia infinita | il VIDEO è da brividi

, Daniele Deha svolto oggi il suo primo allenamento da allenatore dei giallorossi con il suo staff: ecco tutti i nomi Daniele Deha già diretto il suo primo allenamento da nuovo ...Al suo posto, dunque, subentra Daniele De, una bandiera per la città disponda giallorossa, a cui viene affidato l'arduo compito di risollevare una squadra spenta, senza gioco e priva di ...poi in campo per dirigere il suo primo allenamento da allenatore della Roma. E' cominciata così l'avventura di daniele de Rossi sulla panchina giallorossa: tuta personalizzata con la scritta "DDR" sul ...Daniele De Rossi per questa sera resterà a dormire a Trigoria insieme a tutto il suo staff. Sono in corso, e proseguiranno per tutta la serata, riunioni per programmare la nuova avventura alla Roma.