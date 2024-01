Amici 23 | Morgan si schiera con Jurman | la dura critica al programma

(Di sabato 6 gennaio 2024) Da qualche giorno a questa parte l’attenzione dei media si è focalizzata su Lucapoiché il vocal coach, nonché ex docente del talent show di Maria De Filippi è stato ammonito dagli stessi autori di23, i quali hanno rivelato anche che il diretto interessato avrebbe persino chiesto di ritornare nel format. Pronta la contro risposta di, che in queste ore ha ottenuto l’appoggio di un altro ex volto del23:siconSolo qualche giorno fa, Lucaveniva “rimproverato” da23 per i numerosi attacchi al. Un lungo comunicato che, tra le altre cose, ha rivelato che il vocal coach avrebbe richiesto di entrare ...

interviene in difesa di Luca Jurman: "Smaschera un sistema che..." Di fronte alle insistenti accuse di Jurman , tuttavia, la produzione diha deciso di rispondere per le rime all'...... la stessa diretta che qualche anno prima ha generato lo sketch imprevisto die Bugo, quella ... su Italia1, i Simpson dopo pranzo, i video musicali su MTV, le sfide di danza ad, per poi ...Introduzione Nel mondo dei talent show italiani, una recente polemica ha coinvolto Luca Jurman, ex professore di Amici di Maria De Filippi, e la produzione del programma. Jurman ha criticato asprament ...Amici, il talent show di Maria De Filippi riprenderà dopo la pausa natalizia questa domenica, 7 gennaio, ma la puntata è stata registrata già oggi pomeriggio, 5 ...