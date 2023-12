Sorrento | Rubano al supermercato e fuggono | arrestati

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)alin automobile ma vengono presi dai carabinieri. Poi perquisiti Ai carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale il 25enne L. M. e il 35enne G. G. Sono entrambi georgiani e sono già noti alle forze dell’ordine.I militari mentre percorrevano via Cocumella hanno sorpreso i 2 mentre fuggivano a bordo di un’opel corsa dopo aver rubato diversa merce all’interno deldella zona.Dopo una rocambolesca fuga nelle strade della città tra manovre vietate e strade percorse controsenso i 2 sono stati bloccati. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di generi alimentari e superalcolici per un valore complessivo di circa 500 euro che sono stati ...