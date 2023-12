Genoa vs Juventus | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Obiettivo tre punti sia per i bianconeri, per tenere il passo dell’Inter capolista, che per i rossoblù, per riprendere la corsa salvezza.Vssi giocherà venerdì 15 dicembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio FerrarisVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri non stanno vivendo un momento positivo, certificato dal punto conquistato in tre partite. La squadra di Gilardino si trova al quindicesimo posto con 15 punti, e un margine di quattro lunghezze sulla terz’ultima. Il match contro i bianconeri non rappresenta l’ideale per ripartire, ma il Grifone vorrà comunque provarci I bianconeri sono gli unici a tenere il passo dell’Inter capolista, dalla quale lamentano un ritardo di soli due punti. La ...