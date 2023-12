Milano-Cortina 2026 | Zoeggeler riguardo la pista da bob | “Cesana sarebbe la soluzione perfetta”

Leggi su sportface

(Di martedì 5 dicembre 2023) “Ladidal punto di vista tecnico e sportivo”. Armin, plurimedagliato olimpico (due ori, un argento e tre bronzi) e oggi direttore tecnico della nazionale azzurra di slittino, si schiera a favore dell’impianto in Valle di Susa per i Giochi di. “Credo – dice in un’intervista all’edizione torinese de La Stampa – che il Cio sia preoccupato soprattutto dell’uso post olimpico dell’impianto perché l’esperienza di Torino 2006 non è stata felice. Questa volta, però, c’è l’impegno finanziario della Regione e l’interesse delle federazioni per trasformarlo in un centro federale”. Rispetto alla posizione del Cio, “credo che si tratti più di problemi di carattere politico che di ordine tecnico. – sostiene ancora ...