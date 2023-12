Il nostro viaggio nelle aziende Fintech più innovative

(Di domenica 3 dicembre 2023) Nel corso della tre-giorni che ha visto Giornalettismo al MiCo,vesti di media partner del Salone dei Pagamenti 2023 (organizzato, come ogni anno, da ABI), abbiamo incontrato moltissime realtà aziendali che si occupano di pagamenti digitali e che cercano di fornire delle soluzionia cittadini e imprese. Ce ne sono alcune che hanno alle loro spalle una lunga storia e altre che, invece, si sono affacciate da poco all’interno del tessuto aziendale. Dalle startup a quelleche già da anni sono sul mercato: molte di loro hanno raccontato la propria storia ai nostri microfoni, spiegandoci dettagli e piani per il futuro. Startup esui pagamenti digitali, le realtà più interessanti C’è chi si occupa esclusivamente di pagamenti e di soluzioni. Chi, invece, si pone come ...

Altre News in Rete:

Regali di Natale 2023, 15 idee per la casa veramente utili ed originali

...per il Natale per una casa è una bella cornice adatta allo stile dell'abitazione delamico. ...alla sua gioia ogni volta che guarderà il mappamondo e rivivrà tutti i suoi bei momenti di. ...

Ciao Ivana, ci resta sempre nel cuore il nostro viaggio insieme L'altopiano

Giramondi in Cile: il diario di un viaggio Libera

Viaggio in Italia conclude la stagione concertistica del teatro comunale di Russi

Il viaggio tra le note approderà infine ai brani dei più importanti cantautori e interpreti del nostro Paese. Biografia dei protagonisti Eva Macaggi ha studiato Musicologia a Bologna laureandosi con ...

Modotti day: il ricordo di Tina attraverso le parole dello storico de los Reyes

rinchiusa per una decina di giorni in carcere e poi espulsa con un passaporto per l’Italia valido soltanto per il viaggio di ritorno nel nostro paese. Questo, in sintesi, il saggio di Aurelio de los ...