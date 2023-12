Altre News in Rete:

Il mare rompe tutto ed entra in città. Ore di paura fra Pisa e Livorno

Onde alte oltre 4 metri, venti a 120 all'ora: una mareggiata si abbatte su tutta la costa. Danni e paura

Il mare rompe tutto ed entra in città. Ore di paura fra Pisa e Livorno LA NAZIONE

Napoli, Ospedale del Mare: rompe il vetro del pronto soccorso con un pugno e viene denunciata ilmattino.it

Il mare rompe tutto ed entra in città. Ore di paura fra Pisa e Livorno

Marina di Pisa (Pisa), 3 dicembre 2023 – Quando il mare entra in città, il cielo sembra il posacenere del sole: è una lastra grigia come una striscia d’asfalto che scarica cilindri di pioggia e venti ...

San Bartolomeo al Mare: “Mio marito malato di Alzheimer, tra carenza di servizi e difficoltà”

Con lo scoppio della pandemia da Covid 19, i centri diurni dell'Asl che sorgevano in provincia (in particolare a Sanremo e Ventimiglia) sono stati chiusi e, anche dopo la fine dell'emergenza, non sono ...