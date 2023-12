(Di domenica 3 dicembre 2023) "Non erano carte segrete" dice alla Stampa il sottosegretario alla Giustizia, rinviato a giudizio con l'accusa di rivelazione del segreto d'ufficio a Roma. Esclude un passo indietro, perché "non si è colpevoli fino all'ultimo grado di giudizio"

Altre News in Rete:

Mulè "C'è una parte della magistratura che trama e agisce"

Poi, in merito al rinvio a giudizio di, commenta: "Se ci rifacciamo alla valutazione dei magistrati, in cui quattro pm non hanno ravvisato per due volte elementi per imputarlo, ...

"Delmastro ha fatto del dossieraggio: non possiamo tacere", dice dal Pd Anna Rossomando Il Foglio

Andrea Delmastro: "Sto subendo un'ingiustizia. Sento Meloni tutti i giorni, il partito è con me"

"Non erano carte segrete". È quanto ribadisce in un'intervista a Niccolò Zancan sulla Stampa il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro - rinviato a giudizio con l'accusa di rivelazione del ...

Meloni e la giustizia: «L'Anm talvolta sopra le righe, contro il governo una minoranza di toghe»»»

Una «piccola parte» della magistratura “rema” contro il governo. La «stragrande maggioranza» no. Giorgia Meloni ne fa una questione di numeri. Da Dubai, ...