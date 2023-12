AEW Rampage 01 12 23 Anteprima

Leggi su aewuniverse

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Questa notte FITE trasmetterà l’episodio numero 121 di AEW, un evento registrato lo scorso mercoledì dopo la trasmissione in diretta di AEW Dynamite. Card di AEWdel 1 dicembre 2023:El Hijo del Vikingo, Pentagon Jr. e Komander vs. The Workhorsemen (Anthony Henry e JD Drake) e Brian Cage Orange Cassidy, Hook, Danhausen e Trent Beretta vs. Lee Moriarty, Angelo Parker, Evil Uno e Alex Reynolds The Don Callis Family (Kyle Fletcher, Konsuke Takeshita e Powerhouse Hobbs) vs. avversari da determinare Hikaru Shida, Kris Statlander e Skye Blue vs. Saraya, Ruby Soho e Anna Jay Segmenti:Sting e Ric Flair faranno una speciale apparizione. L'articolo proviene da AEW Universe - Notizie.