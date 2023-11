Giulia Cecchettin | la scoperta choc di “Chi l’ha visto”

Leggi su tvzap

(Di giovedì 30 novembre 2023) NEWS TV. La scomparsa diha catturato l’attenzione nazionale, in particolare dopo un’indagine approfondita condotta dalla trasmissione ‘Chi’. La domanda che tormenta tutti è:poteva essere salvata? Questa dolorosa questione è emersa in seguito alle scoperte fatte dal programma, guidato da Federica Sciarelli, che ha messo in luce alcuni dettagli cruciali e preoccupanti sulla reazione delle forze dell’ordine alla scomparsa della giovane. leggi anche:, spuntano gli ultimi messaggi con Turetta: il dettaglio da brividi leggi anche: “Grande Fratello”, è polemica dopo le parole su, ...