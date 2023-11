Volley | Champions League femminile 2024 | Scandicci e Conegliano vincono e si portano in vetta ai rispettivi gironi

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ancora imbattuta nel girone B della Cev2023/dila Savino Del Bene, che nella partita valevole per la terza giornata ha superato l’ostico Eczacibasi Istanbul. Le toscane di Massimo Barbolini, dopo le vittorie contro Plovdiv e Budapest, hanno sfruttato il campo di casa per battere la principale avversaria per il primato nel girone. 3-1 (25-14, 25-27, 27-25, 25-23) il punteggio del match, equilibrato ma portato a casa da. Niente da fare per la compagine turca, anch’essa reduce da due successi a punteggio pieno, ma costretta a lasciare a mani vuote (e tra i rimpianti) Palazzo Wanny di Firenze. TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE FORMULA E REGOLAMENTO: COME FUNZIONA...