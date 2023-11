Vanwall Vandevell S | il ritorno di un grande marchio

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ecco una novità che nessuno si aspettava: lo storico, dopo l’avventura del mondiale WEC 2023, ha deciso di lanciare una nuova vettura stradale. Che caratteristiche avrà? Scopriamolo subito! Ormai è sotto gli occhi di tutti: il vintage è una vera e propria tendenza e il revival è la naturale risposta che i produttori offrono per le esigenze dei clienti che maggiormente apprezzano i richiami al passato. Abbiamo di recente assistito al, più o meno fortunato, di molti marchi scomparsi come ad esempio Borgward, Jensen, Isotta Fraschini ed MG. Marchi storici che sono stati rilanciati, sfruttando le potenzialità di alcune nicchie tecnologiche o di mercato, e che non sono mai stati del tutto dimenticati dal vastissimo popolo internazionale di appassionati di motori.prosegue nel solco di ...