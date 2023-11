Red Sparrow | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di lunedì 13 novembre 2023) Nel finale di Red, Ivan viene ucciso durante uno scampio di prigionieri e Dominika viene onorata in una cerimonia militare russa. In seguito, scopriamo che Dominika è tornata in Russia, dove vive con la madre. All’improvviso, riceve una telefonata da uno sconosciuto che suona il concerto per pianoforte di Grieg, che lei aveva detto a Nash essere il brano su cui aveva ballato la sua prima esibizione da solista. Prima di tutto questo, dopo aver trascorso la notte con Nash, Dominika si sveglia e lo trova torturato da Matorin per ottenere l’identità di Marble. Inizialmente assiste, finché Matorin non abbassa la guardia e lei lo uccide, rimanendo però gravemente ferita. Si risveglia in un ospedale dove Korchnoi si rivelaMarble. Spiega di essere un patriota, ma di essersi disilluso quando un burocrate che aveva offeso una volta si è rifiutato ...