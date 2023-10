Bruce Springsteen torna in Italia | ecco le date del tour 2024

(Di martedì 31 ottobre 2023) (Adnkronos) –and The E Street Bandno incon due appuntamenti. Dopo lanée del 2023, saranno protagonisti nel nostro Paese l’1 e il 3 giugnoallo Stadio San Siro di Milano con due spettacoli. Lemilanesi faranno parte delmondiale ‘and The E Street BandWorld’. A partire dalle ore 11.00 di venerdì 3 novembre, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 12.00 di lunedì 6 novembre su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.and The E Street Band hanno ...

