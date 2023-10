Roma-Servette | probabili formazioni | dove vederla e pronostici

Leggi su 11contro11

(Di martedì 3 ottobre 2023) Giovedì 5 ottobre alle ore 21:00 laaffronta in casa ilper la seconda giornata della fase a gironi di Europa League (gruppo G): in questo articolo riportiamo ledella gara, i canaliin tv e i. I giallorossi fanno l’esordio stagionale tra le mura amiche in questa competizione ospitando la compagine svizzera che, almeno sulla carta, è la più abbordabile di un raggruppamento che comprende anche Slavia Praga e Sheriff. I capitolini cercheranno di dare continuità al successo in campionato contro il Frosinone. Arbitro dell’incontro è il croato Igor Pajac. I giallorossi affrontano una squadra svizzera per la 14esima volta in competizioni europee. Il bilancio è favorevole con 8 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. ...