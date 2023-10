Politano | «Lo scorso anno dopo Liverpool non ci siamo più fermati e vogliamo ripeterci oggi»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 3 ottobre 2023) Matteo, attaccante del Napoli, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro il Real Madrid, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League: “E’ una grandissima partita, arriva in un buon momento che stiamo attraversando e ci può lanciare verso grandi obiettivi. Lonon cipiù“. Sulla squadra di Ancelotti,ha aggiunto: “Il Real Madrid a livello Mondiale è forse è la più forte, ma quando non hpalla non gli piace tantissimo correre indietro e quindi dobbiamo cercare di tenere palla il più ...