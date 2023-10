Lampedusa | a 10 anni dalla strage | “La scena di un film dell’orrore”

Diecifa , oggi, 366 persone, tra cui 83 donne e 9 bambini, affogarono nella notte ad appena mezzo miglio da. Diecidopo, oggi, sulle prime pagine dei quotidiani non solo italiani domina ancora il dossier immigrazione, con sbarchi continui, 2500 morti in mare nell'arco del 2013, 22 mila in ...Se anche loro vogliono ricordareche lo facciano da soli. Perch in questi 10hanno rovesciato, distrutto o snaturato quel grande afflato di solidarietà e pietà suscitato dalla strage ...

Si stima che quasi 30.000 persone abbiano trovato la morte negli ultimi dieci anni. Forse la metà sono rimaste senza nome. (Avvenire) Il 3 ottobre 2013, nel naufragio di Lampedusa persero la vita 368 ...Morirono in 368, la tragedia più grave nel Mediterraneo. Il ricordo della premier Meloni: 'Un dovere porre fine alla continua strage in mare' (ANSA) ...