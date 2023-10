Acqua del pozzo per produrre il vino | i Nas chiudono una cantina a Latina

(Di martedì 3 ottobre 2023)– I Carabinieri del N.A.S. di, nell’ambito dei controlli eseguiti nel settore dei “prodottisi “, finalizzati alla prevenzione delle sofisticazioni ed alla tutela della qualità delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche di prodotti agroalimentari (vini DOP e IGP), hanno eseguito attività ispettiva presso unadel sud pontino. Nel corso dell’ispezione si è accertato che la citatautilizzava per il lavaggio delle strutture, delle attrezzature e dei recipienti, proveniente da unprivato, priva della prescritta certificazione relativa di potabilità. Inoltre i militari hanno accertato le carenti condizioni igienico-strutturali dei locali e contestato una violazione amministrativa per un importo pari a ...

“The Water We Want” o TWWW è il nome della mostra inaugurata lo scorso giugno d alla Fondazione Hydra in occasione del 2° Forum delle Acque di ...

... al Museo Baglio Anselmi, dove sarà sottoposto a un processo di desalinizzazione in una vasca d'dolce. In seguito sarà restaurato ed esposto con il suo carico in una struttura museale...Il Forum provinciale aderisce al Forum siciliano dei movimenti per l'e i Beni Comuni e alla campagna mondiale per l'Pubblicamovimento 'Agorà Degli Abitanti della Terra'. Oggi, come ...

La memoria dell'acqua per raccontare i 75 anni del Prix Italia RaiNews

Consumo di acqua del rubinetto stabile in Italia, 8 su 10 la bevono www.ferrutensil.com

Ambiente L'Aquila - 03/10/2023 18:38 - Sette associazioni ambientaliste hanno espresso la loro opposizione al progetto di Enel Produzione Spa che prevede la realizzazione di ...Erano quasi le dieci e mezza di sera, 9 ottobre 1963. Il guardiano della diga telefonò all’ingegnere: la montagna gemeva in modo sinistro, stava cedendo a vista d’occhio. L’ingegnere lo calmò ma termi ...